Cemal Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven MasterChef Türkiye'ye konuk olmasının ardından araştırılıyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven nereli ve kaç yaşında? İşte Cemal Can hakkında...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir’de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir’de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul’a geldi. Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj’lik eğitimine başladı.

Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahsetmişti. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Ünlü fenomen Youtuber Danla Biliç'in yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can Canseven Biliç'in videolarında da yer alıyor. Beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor.

Survivor 2020'de performans olarak %55'lik bir başarı gösteren Cemal Can Canseven sempatik tavırlarıyla izliyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Survivor 2020'nin finaline ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı ile beraber kalan Cemal Can Canseven şampiyonluk kupasını kaldırmayı başarmıştır.