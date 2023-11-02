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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cemaatin arasına karışıp, 5 camiyi soydu

        Kayseri'de cemaatin arasına karışan kişi, 5 camiyi soydu

        Kayseri'de, art arda 5 camideki hırsızlık olaylarını araştıran polis, zanlının aynı kişi olduğunu belirledi. Dikkat çekmemek için arasına karıştığı cemaatin camiden ayrılmasının ardından soygunu gerçekleştiren kişi, operasyonla yakalandı. Camilerdeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:24
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        Cemaatin arasına karışıp, 5 camiyi soydu
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        Kayseri'de 5 ayrı camiden hırsızlık yapan kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

        Kentte meydana gelen 5 camiden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin N.B. (24) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, N.B.'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        N.B.'nin, hırsızlık yapmak için girdiği camilerde dikkat çekmemek için arasına karıştığı cemaatin camiden ayılmasının ardından hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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