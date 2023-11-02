Cemaatin arasına karışıp, 5 camiyi soydu

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Kayseri'de 5 ayrı camiden hırsızlık yapan kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kentte meydana gelen 5 camiden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin N.B. (24) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, N.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N.B.'nin, hırsızlık yapmak için girdiği camilerde dikkat çekmemek için arasına karıştığı cemaatin camiden ayılmasının ardından hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.