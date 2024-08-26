Cem Zeytin halka arz oluyor. Toplamda 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arzdan elde edilen fonun en büyük kısmı 'işletme kredilerinin geri ödenmesi' olarak kullanacak firma 'CEMZY' kodu ile BIST'teki yerini aldı. İşte, Cem Zeytin halka arz hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve fon kullanım yeri...