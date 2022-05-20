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Günümüzde büyüyen pazarlar markalar arasındaki rekabeti belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar kızıştırıyor. ‘Rekabet’in en renkli yaşandığı yerler ise markaların reklam kampanyaları olarak öne çıkıyor. Markalar, tüketicileri açısından yarattıkları değeri ve farklılaşma noktalarını aktarmak için ünlü marka yüzlerinin yeteneklerini sergilediği, esprili ve eğlendirici reklam kampanyalarına imza atıyor.

Pandemi döneminde roket hızıyla büyüyen e-ticaret belki de dünya genelinde en yoğun rekabetin yaşandığı dönemine sahne oluyor. Ve bir dönem GSM sektöründe yoğun rekabetin yaşandığı günlerdeki göndermeli reklamlar şimdi de e-ticarette kendini gösteriyor.

CEM YILMAZ’IN MESAJI ŞARKIDA

Bunun son örneği Cem Yılmazlı reklam filmiyle Hepsiburada’dan geldi. Hepsiburada’nın reklamında Cem Yılmaz bir masanın etrafında markanın özelliklerini bir şarkı şeklinde söylerken kendisini dinleyenler arasında markanın e-ticaret pazarındaki iki yabancı rakibini sembolize eden bir Çinli ile bir Amerikalı oturuyor! Şirket şarkılı ince göndermeyle pazardaki iki rakibine karşı “yerli ve millilik” mesajı yollarken, reklam dünyasında gözler rakiplerin nasıl cevap vereceğine çevriliyor.

PEK ÇOK DEV, REKABETİ REKLAMA TAŞIDI

Telekom şirketleri, akıllı telefon markaları, moda devleri… Örnekleri saymakla bitmez ama dünyada reklamlar üzerinden birbirlerine gönderme yapan sektörlerin başını belki de otomotiv çeker. Hatırlayın biri Alman diğeri İngiliz otomotiv markasının eğlenceli reklamlarını.

Yeni modelindeki otomatik süspansiyon sistemini ve aracın gövdesini ne kadar sabit tutabildiğini gösteren reklam filminde bir tavuğu kullanan Alman otomotiv devine İngiliz rakibi, ‘tavuğu bir jaguar’ tarafından yendiği ‘vücut kontrolü değil kedi refleksi önemli’ masajlı reklamıyla cevap veriyordu. Almanlar bunun altında kalmadı tabii hemen yeni bir reklam filmi çekti. Aniden kendi otomobillerinin önüne çıkan bir jaguar fotoğrafının altında şunlar yazıyordu: “Kedi refleksi her zaman yeterli değildir.”



Rakibine cevap verirken kaza tehlikesini algıladığı an hemen devreye girip otomobili durduran ‘pre-safe’ özelliğini tanıtıyordu.

HAMBURGER SAVAŞLARI UNUTULMADI

Dünyanın en önemli gazlı içecek markalarından ikisi ise reklamlar aracılığıyla birbirlerine demediklerini bırakmıyorlar...

İki fast food devinin reklamlar üzerinden rekabeti 60 yılı devirmek üzeri... Ancak bu rekabet o kadar ‘centilmence’ ki pandemi günlerinde tüm sektörler gibi fast food sektörü de zora düştüğünde “Elbette bizim hamburgerimiz daha iyi ama diğer hamburgerden sipariş etmekte fena fikir değil” diyerek rakibine destek de çıkabiliyor...