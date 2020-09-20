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Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz, sahnede çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 47 yaşındaki Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı, vereceğini verdi . Bu pandemi şartlarında destek veren tüm seyircime, tedbirleri alan, kurallara riayet eden herkese bin teşekkür... Ümidim; konser organizasyonlarının da biran evvel kontrollü bir şekilde başlaması...

Cem Yılmaz'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Gönderi, kısa sürede 129 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

"ONLAR BAZI ÜNLÜLER, BİZ NORMAL İNSANLARIZ"

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıkmıştı.

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten komedyen, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını vermişti.