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Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile keyifli bir gün geçirdi. Instagram hesabından zaman zaman oğlu ile eğlenceli anlarını yayınlayan Yılmaz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

47 yaşındaki oyuncunun gönderisinde Kemal'in "Cem Yılmaz bitmiş" sözlerine ünlü komedyenin kahkahalarla güldüğü görülüyor.

Yılmaz, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına "Bir ölür, bin doğarız oğul" notunu düştü.