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Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, Alice Müzikali oyuncularının kendi aralarında düzenlediği 50. oyun kutlama partisine katılmıştı. Yılmaz ile Sarıkaya'nın yer aldığı fotoğraf aşk dedikodularını iyice alevlendirmişti.





İkili hakkında bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Yılmaz ile Sarıkaya'nın Atina'da tatil yaptığı öne sürüldü. İkiliye ait olduğu bir fotoğrafta sosyal medyada paylaşıldı.