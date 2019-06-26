Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Keyifli sohbetin ardından mekan kapısından ilk çıkan Cem Yılmaz oldu. Gözler usta komedyen Şener Şen'i ararken Ozan Güven'in de olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yılmaz mekan kapısında bekleyen habercileri oyalarken Güven usta oyuncu Şener Şen'i mekanın mutfak kapısından kaçırdı.

Güven daha sonra taksiye bindirip hiç bir şey olmamış gibi habercilerin yanına geldi.

Şener Şen sorulduğunda hiç konuşmadan Cem Yılmaz'ın aracına binip uzaklaştılar.