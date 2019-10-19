19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Usta komedyen Cem Yılmaz ve beklenen filmi 'Karakomik Filmler' ekibi, bir alışveriş merkezinde misafirleri ile buluştu. Filmin vizyona girdiği gün gerçekleşen söyleşiye Zafer Algöz, Can Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt ve Alişan Uğur da katıldı. Yoğun ilgi karşısında sevincini gizleyemeyen Cem Yılmaz, "Filmimizin ilk gününde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. İki farklı türde, iki farklı film izleyecekseniz. Filmi beğenmedik ikinci yarıda çıkalım diyememeniz için bunu yaptık" dedi.
Usta oyuncu Zafer Algöz, Türkiye’de ilk defa tek bir biletle iki ayrı film izleneceğini dile getirdi. Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur da; "Bu benim ilk filmim. O yüzden çok heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi.
Cem Yılmaz’ın filmlerinin kemikleşen bir kadrosu olduğunu söyleyen Umut Kurt; "Bizim ilk filmimiz. Umarım o kemik kadroda ben de yer alırım" dedi.
"Sadece Cem Yılmaz’ı görmeye gelmediyseniz harika bir film izleyeceğiz" diye söze başlayan Uraz Kaygılaroğlu, herkese teşekkür etti. Uraz’ın Yılmaz’dan üstat olarak söz etmesi üzerine Can Yılmaz; "Baktılar Zafer Ağabey 20 yıldır oynuyor, Uraz da kadroyu sağlamlaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Cem Yılmaz ve film ekibinin aralarında oluşturduğu sinerji stand-up gösterilerini aratmadı.
YILMAZ: BİZ YEŞİLÇAM'IN DEVAMIYIZ
Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler’e güveninin tam olduğunu belirten Yılmaz; "Serinin ikincisini izlemeye gelenlere de bakacağız. İzleyen kitlemiz biraz dar, birkaç milyon kadar" dedi.
Yılmaz; "Ne düşündüğünüz bizim için çok önemli. Lütfen, ister sosyal medyadan ister eve gelerek düşüncelerinizi paylaşın. Biz Yeşilçam’ın devamıyız. Yabancı birçok film bizimle aynı anda vizyonda. Geçtiğimiz günlerde ben de yabancı bir film izledim ama oyuncuları nerede? Yoklar. Biz öyle miyiz? Filmimiz neredeyse oradayız. Arada sorular oluyor, köşede bekliyoruz" diyerek güldürerek veda etti.
TOG’A DESTEK VERMEYİ İHMAL ETMEDİ
Cem Yılmaz ayrıca AVM'de bağış noktaları bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) destek vermeyi de ihmal etmedi.
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