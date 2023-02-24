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Cem Yılmaz: İyi değilim - Magazin haberleri

Cem Yılmaz: İyi değilim

Nişantaşı'ndaki bir Çocuk ve Ergen Çocuk Psikoloğu'ndan çıkarken görüntülenen Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Nasılsınız?" sorusuna, "İyi değilim kardeşim" demekle yetindi

Giriş: 24.02.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cem Yılmaz, Nişantaşı'ndaki bir Çocuk ve Ergen Çocuk Psikoloğu'ndan çıkarken objektiflere yansıdı.

  • Gergin olduğu görülen Yılmaz, gazetecilerin, "Oğlunuz Kemal'in bir rahatsızlığı mı var?" sorusuna, "Yok kardeşim, sağ ol" yanıtını verdi.

  • Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Siz nasılsınız?" sorusuna sinirli bir şekilde, "İyi değilim kardeşim" dedi.

    Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 11 ili de vuran deprem felaketiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

  • Cem Yılmaz, ardından hızlı adımlarla otomobiline binerek, yoluna kaldığı yerden devam etti.

  • YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

    Cem Yılmaz, yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatay için yardım çağırısında bulunmuştu.

    Yılmaz, "Hatay'daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay'daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum" demişti.

    Ünlü komedyen, ardından, "Hatay'dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem Devlet Hastanesi hem de dışardan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım, darılmayın. Nereye gücümüz yeterse yazsın istediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi..." ifadelerini kullanmıştı.

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