Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, Mars grubunun kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerine tepki gösterdi.

Mars Grubu Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na dağıtım şirketleriyle yönetmenler arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak konuştu. Acar, röportajının bir kısmında “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz da Acar’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılmaz, şu mesajları paylaştı:

“Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın.Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok varmısın? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar Cengizi geçiyorum

Bu cüretkar insanlar gözönünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres ! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm ! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış ! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok....terbiyesiz

Ey ahali ! Bana , filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştrisi olmayanlara dahil soruyorum, Sinema bileti kaç lira? ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor ? Ve utanmadan halkçılık satıyo ! Yap çabuk bileti 15 lira!"