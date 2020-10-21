Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na öneri

Cem Yılmaz, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır mücadele eden sağlık çalışanları için moral toplantıları ve söyleyişiler yapabileceğini açıkladı.
Ünlü komedyen bu konuda Sağlık Bakanlığı'na bir öneride bulundu.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020
Yılmaz, "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim." açıklamasını yaptı.
SMA HASTALARI İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Yılmaz, ayrıca SMA hastaları için de çağrıda bulundu. Yılmaz, şunları söyledi:
Dostlarım; iyi, güzel insanlar. Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular... Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi, ilaçlar çok pahalı. Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan, olmayanla paylaşacak. Bu böyle.
Ama yetkililerden rica ediyorum, SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık, bir destek... İlaçların ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok olumlu etki edebilir. Kulak verdiğim iki aile de böyle söyledi. Dostlarım ben elimden geleni yaparım.
Sizden hepinizden rica ediyorum, pamuk eller cebe bölümü işin en kolay bölümü. Ben kahramanlık yapayım şunu yapayım derdinde de değilim.
Akıl akıldan üstündür. SMA'lı yavrular için "Ne yaparız, ne yapalım?" derseniz en yetkilisinden, konuya en uzak kişisine kadar fikrinize yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi zaten kampanya sürdüren iki kardeşimizi paylaşıyorum. Bu ailelere moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurumun karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinize sağlık diliyorum.
Cem
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020
BERGÜZAR KOREL SIK SIK GÜNDEME GETİRİYOR
SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık duyuru yapan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunnmuş ve gözyaşları içinde çektiği videosunda yardım isteyen Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" ifadelerini kullanmıştı.
37 yaşında ve iki çocuk annesi olan Bergüzar Korel, yayınladığı videoda şunları söylemişti:
Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların, bu haline dayanamıyorum. Lütfen, sizden rica ediyorum; bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın.
Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum; bu çocukların sesini duyun. Henüz şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru, hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her tarafına borular bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve gerçekten bazen aldığım nefesten utanıyorum. Ben artık çok üzülüyorum. Bu kadar samimi bir şekilde bu videoyu çekme sebebim; o ailelerin bunu her gün yaşaması. Lütfen, size yalvarıyorum; SMA'lı bebeklerin sesini duyun.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Korel'in çağrısının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini bildirmişti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıklamıştı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Selçuk'a teşekkür etmişti.
SMA HAKKINDA
Spinal müsküler atrofi, yani kısaca SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir nöron hastalığıdır.
SMA hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. SMA hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır.
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