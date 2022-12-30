YAĞTU, İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU



Mahkemenin nafakayı 70 bin TL'ye indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi'ne verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtilmişti.