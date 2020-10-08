Cem Yılmaz'dan sevenlerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz uzun zamandır bir dizi çekmek istediğini söylüyordu. Katıldığı TV programında Erşan Kuneri dizisi yapacağını açıklayan Cem Yılmaz gündem oldu. Cem Yılmaz Erşan Kuneri projesini tüm detaylarıyla anlattı. Erşan Kuneri nerede yayınlanacak, ne zaman başlayacak, kaç bölüm olacak... İşte Erşan Kuneri projesine dair merak edilen her şey...
ERŞAN KUNERİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?
NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.
ERŞAN KUNERİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri’nin Netflix’te yayınlanacağını söyledi. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizi tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacak.
ERŞAN KUNERİ KİMDİR?
Erşan Kuneri Cem Yılmaz filmleriyle hayatımıza giren bir film karakteridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir.
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