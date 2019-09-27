Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride Cem Yılmaz, "Ben 22 yaşındayken, sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Kendimi çok kabiliyetli, 50 kişinin önüne de çıksa 100 kişinin önüne de çıksa başarılı öyküler anlatabilecek, güldürebilecek birisi olduğumu düşünerek, çıkmadım. Biz böyle bir iş için yaratılmışız. Bir olayın farklı açılarından bakabildiğimi söylüyorsunuz. Benim farkım, veriyi işlemek. Her ortamda hepimizin bildiği, sürekli aynı şeyleri söyleyen tipler vardır. Ben hikaye anlattığımda güldüğünüz şey, böyle tiplerin varlığı değil birinin böyle birinin varlığının anlamsız olduğunu hatırlatması. Ben böyle anlattıkça o adamlar azalıyor. Benim toplumsal faydam bu" diye konuştu.