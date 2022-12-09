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Cem Yılmaz ağabeyinin yaş gününü sahnede kutladı

Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz'ın yaş gününü sahnede kutladı. Zafer Algöz ile birlikte 'Burda Olan Burda Kalır' adlı stand-up gösterisi sırasında sahnede kesilen pasta Can Yılmaz'ı oldukça mutlu etti

Giriş: 09.12.2022 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Yılmaz ağabeyinin yaş gününü sahnede kutladı
Cem'den ağabeyine pasta sürprizi
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HABERTURK.COM

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul
Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda 'Burda Olan Burda Kalır' adlı
stand-up gösterileri ile Can Yılmaz & Zafer Algöz’ü sevenleriyle buluşturdu.

Gösteri tarihi olan 8 Aralık’ta doğan Can Yılmaz, doğum gününü kardeşi Cem
Yılmaz’ın getirdiği sürpriz pasta ile İş Sanat sahnesinde seyircilerle birlikte kutladı.

Zafer Algöz ile Can Yılmaz, aynı adı verdikleri, farklı içerik ile gerçekleştirdikleri iki kişilik stand-up gösterilerini İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahneye taşıdı. Algöz ile Yılmaz seyircilerin kahkahaları eşliğinde yine eşsiz bir gösteriye imza attı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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