Cem'den ağabeyine pasta sürprizi

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BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul

Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda 'Burda Olan Burda Kalır' adlı

stand-up gösterileri ile Can Yılmaz & Zafer Algöz’ü sevenleriyle buluşturdu.

Gösteri tarihi olan 8 Aralık’ta doğan Can Yılmaz, doğum gününü kardeşi Cem

Yılmaz’ın getirdiği sürpriz pasta ile İş Sanat sahnesinde seyircilerle birlikte kutladı.

Zafer Algöz ile Can Yılmaz, aynı adı verdikleri, farklı içerik ile gerçekleştirdikleri iki kişilik stand-up gösterilerini İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahneye taşıdı. Algöz ile Yılmaz seyircilerin kahkahaları eşliğinde yine eşsiz bir gösteriye imza attı.