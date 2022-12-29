"SETE O FOTOĞRAFI GETİRİP, GÖSTERDİM" DEMİŞTİ
Öte yandan Uslu, geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'ya verdiği röportajda ‘Baba’nın set arkasıyla ilgili unutamayacağı bir anısından bahsetmişti.
Oyuncu, "Bol bol güldük. Yeri geldi acılarımızı, sıkıntılarımızı paylaştık. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da çok güzel arkadaşlıklar edindim 'Baba' sayesinde. Sadece sette değil, set dışında da güzel anılarım var yani. Sette ise bol bol gülüyoruz. Haluk ağabey özellikle hem gülüyor, hem güldürüyor bol bol. Bir de benim kamera karşısına geçtiğim ilk film, 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' Figürandım orada. Haluk ağabeyle sahnem de vardı; kıyafet getiriyorum falan, terzi çırağıymışım… Repliğim falan yoktu. Belki de kamera karşısında oynadığım ilk sahne odur. Hatta fotoğraf çektirmiştim onunla; geçen gün sete o fotoğrafı getirip, gösterdim. 'Ağabey bak, 17 yıl önce!' dedim. Güzel bir andı, güzel bir anı oldu. Hatta oynadığım ikinci film de Ayda Aksel ile 'Aşk Tesadüfleri Sever'... Bunlar güzel hissettiren şeyler, kıymetli rastlantılar" ifadelerini kullanmıştı.