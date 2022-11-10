Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kavçak, "Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a karşı zor bir maç oynadık. Erken yediğimiz gollerle oyundan düştük. Oyunu da iki yarı olarak değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş'ın kalitesi tartışılmaz. İkinci yarıdaki değişiklikler ve oyuncuların mücadelesi bizi umutlandırdı." diye konuştu.

Kavçak takımın başına geç gelmelerinin sıkıntısını yaşadıklarını kaydederek, "Serik Belediyespor'un hedefi mütevazıydı ama oyuncuların gösterdiği performans bizi üstte tuttu. Zaman zaman iyi oynayıp zaman zaman kötü bir görüntü veriyoruz. İyi oyunu 90 dakikaya yayarsak ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitiririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.