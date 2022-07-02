Cem Bölükbaşı sprint yarışında 19. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Büyük Britanya'daki sprint yarışında 19. oldu.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışına 19. cepte başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, damalı bayrağı 19. sırada gördü.

Yarışta Virtuosi takımından Avustralyalı Jack Doohan birinci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa ikinci, Charouz'dan Brezilyalı Enzo Fittipaldi ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya'da 29 turluk yarış, yarın TSİ 12.05'te yapılacak.