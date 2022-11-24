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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Cem Belevi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan 35 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HER ŞEY YOLUNDA" Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, "Her şey yolunda. Bir reklam çekimim vardı onunla alakalı geldim gelmişken de eksiklerimi tamamlıyorum" dedi.

"SEZONU HIZLI GEÇİYORUM" Yeni projelerinin olduğunu dile getiren Cem Belevi, "Önümüzde iki tane sinema filmim var. Onlara çalışıyorum yakında çekimlerine başlayacağız. Onun dışında yeni şarkı çalışmalarımız var. Anlayacağınız sezonu hızlı geçiriyorum. Yoğun çalışıyoruz baya" ifadelerini kullandı. ESKİ İLİŞKİLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDU CEM'İN SÖZLERİ İREM'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI!