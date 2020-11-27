Arkadaşlık işe dönüştü

Şarkıcı Cem Belevi, 'Leyla & Mecnun' adlı yeni teklisiyle müzikseverlerin karşısına yeniden çıkıyor. Cuma günü dinleyicileri ile buluşacak olan şarkı, Cem Belevi'nin hit şarkılarına bir yenisini daha ekleyecek.
Sözleri Cem Belevi'ye ait olan 'Leyla İle Mecnun'un müziğinde Asil Gök ile birlikte yine sanatçının imzası bulunuyor. Şarkıda Cem Belevi'ye Derya Uluğ da eşlik ederek destek veriyor.
Günlük yaşamda çok iyi arkadaş, hatta birbirlerini 'kardeş' olarak niteleyen Belevi ve Uluğ'un müzik birlikteliği, her iki sanatçının hayranlarını da mutlu edecek. Karantina döneminde Belevi ile çok vakit geçirdiklerini, ortak noktaları olan müzik dolu sohbetler, şarkı dolu günler geçirdiklerini belirten Uluğ,'Leyla ile Mecnun'u ilk duyduğu andan itibaren çok beğenmiş.
Uluğ, "Rekabetin her daim var olduğunu bilip, birbirimize destek veriyoruz. Çıta her geçen gün yükseliyor, başarıya ulaşmak güçleşiyor. Bu tür çalışmaların bizleri güçlendirip geliştirdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cem Belevi, yeni şarkısını yorumlarken, "Aşk iki kişi arasında büyülü bir kimya, rüyalar gösteren bir duygu durumu ve insan aşıkken enerjisi hep yüksek olur ama yorulduysa, kırıldıysa düşmeye başlar ve gerçekler kalır elde. Onlar hep farklıdır, sanırım bazı gerçekleri görüp, kabullenip yazdığım bir şarkı 'Leyla & Mecnun" diyerek, şarkının ortaya çıkış duygusunu özetledi.
Derya Uluğ'un şarkısında kendisine eşlik etmesine çok mutlu olduğunu söyleyen Belevi, "Asil yeteneğiyle şarkının müziğine ve aranjesine, Derya da sesi ve güzelliği ile şarkıma ve klibime dokundu. Hem kalbi güzel hem de yetenekli arkadaşımla gurur duyuyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
Murad Küçük'ün yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi de tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak müzikseverler ile buluşacak.
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