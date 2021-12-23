Cem Belevi'den film müziği: 'Olaysız Dağılmayalım'

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Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı, 14 Ocak'ta vizyona girecek filmde yer alan "Olaysız Dağılmayalım" şarkısı, 24 Aralık'ta yayına girecek.



Sözlerini Aslı T. Kızmaz'ın yazdığı, müziğini ve düzenlemesini Cem Belevi'nin yaptığı "Olaysız Dağılmayalım" şarkısı, filmin ana karakteri Sertab Bal (Hazal Kaya) için iflah olmaz rockçı Efe (Cem Belevi) tarafından bir gecede yazılmış bir parçayı temsil ediyor. Ayrıca bu parça Sertab'ı derinden etkileyen bir anıya da sahip!



Cem Belevi'nin "Olaysız Dağılmayalım" isimli teklisi, 24 Aralık'ta yayına olacak.