Henüz 5 yaşında olan ve doğuştan SMA tip 1 genetik kas hastası olan Arife bebeğin ailesi, tedavi masrafları için maddi olarak yetersiz kalınca sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı.

Bu isteğe duyarsız kalmayan Cem Belevi, Antalya'da yaklaşık bir saat sahne aldı. "Arife nefes alsın diye, hep birlikte el ele" sloganı ile duyuru yapılan konsere ilgi büyüktü.

"İYİ OLACAKSIN ARİFE"

Konser alanına gitmeden önce Arife bebeği evinde ziyaret ederek annesi Teslime Yıldırım ve babası İsmail Yıldırım’dan son durumu ile ilgili bilgi alam Belevi, "Arife seni çok seviyoruz, iyi olacaksın" diyerek ona moral vermeyi de ihmal etmedi. Bedensel olarak engelli ama zihinsel olarak yaşıtlarının iki katı zeki olan Arife bebek, Cem Belevi konserinin açılışına da onunla birlikte çıktı.

Her fırsatta çocuklara sevgisini dile getiren ve sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olan Cem Belevi, konser sonrası ayağının tozuyla Alanya’ya geçerek, sevenlerinin karşısına çıktı.