Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı'

HABERTURK.COM

Cem Adrian, "Tuz Buz', 'Anlatacaklarım Uzun' ve 'Ah… Benim için üçlemedir. Aynı hikayenin son albümü olan 'Ah'ın yazım sürecinin ve kayıtlarının bitmesini hiç istemiyor gibiydim. Müzikal konsepti ile trip hop beat’ler ve deneysel elementler kullandığım, arabesk müziğe göz kırpan ve oryantalist yaylılarla süslediğim aranjelerle benim için de yeni bir yoldu. 12 şarkılık albümden üç şarkıyı daha yayınlıyoruz. 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı’nın ardından kalan üç şarkıyı da önümüzdeki günlerde yayınlayıp, albümün tamamını sizlere sunmuş olacağım. Sonrası yeni hikâyeler..." ifadelerini kullandı.

Adrian’ın yeni şarkıları 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO