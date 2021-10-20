Kuruçeşme'de Cem Adrian rüzgarı!

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Sanatçı Cem Adrian, dün akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde müzikseverlerle buluştu.

Sahneye “Sen Benim Şarkılarımsın” isimli şarkısıyla çıkan Adrian, “Hoş geldiniz… Artık son açık hava konserleri veriliyor. Burada gördüğüm kadarıyla soğuktan korkan insan pek yok. Repertuvarımızda hiç eğlenceli şarkımız yok eğlenmek için geldiyseniz çok yanlış geldiniz.” diyerek eğlenceli bir şekilde seyircisini selamladı.

Adrian, gece boyunca "Herkes Gider Mi", "Ben Seni Çok Sevdim", "Tek Başına, Kül" gibi parçalarını sevenleriyle birlikte söyledi.