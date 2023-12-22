Cem Adrian, Bursa’da konser verdi

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Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Cem Adrian ile orkestrası, konserde sevilen ve unutulmayan türkülerden oluşan özel bir repertuvara yer verdi.

Adrian, gecede 'Sarı Gelin', 'Mihriban', 'Kum Gibi' ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım' gibi eserleri seslendirdi. Konsere gelen müzikseverler Cem Adrian'ın kapanışta söylediği 'Kül Olur' şarkısına eşlik etti.

Gecenin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı dinleyiciler tarafından alkışlandı. Fotoğraflar: Cem Adrian’ı kızdırdılar