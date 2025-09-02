Çeltiğin aslında geleneksel sulama yöntemlerinde kullanıldığı kadar suya ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Çamoğlu, şöyle devam etti: "Geleneksel çeltik yetiştiriciliğinde dekara 5 bin metreküp su kullanılıyor. Oysa bizim ihtiyacımız 1000 metreküp, dolayısıyla 5 bin yerine 1000 metreküp su kullanarak 4 bin metreküp tasarruf sağlanabilir. Bu da 4 kat daha az su kullanmak demek. Bu çok önemli bir tasarruf. Damla sulama yönteminde çeltikte verim geleneksel sulamaya göre azalmıyor hatta bazı yerlerde artış gösteriyor. Aynı zamanda damla sulama yönteminde bitkinin ihtiyacı kadar ilacın bitkiye direkt uygulanmasıyla çevre kirliliği de önleniyor."