12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de Dallas Mavericks'i 116-106 yenen Boston Celtics, üst üste 8. maçını kazandı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezona hızlı giren Boston Celtics, sahasındaki Dallas Mavericks mücadelesinden de 116-106 galip ayrıldı.
Art arda 8. maçını kazanan Celtics'te 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kemba Walker ve 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Jaylen Brown, galibiyetin mimarları oldu.
Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 34 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
LEONARD ESKİ TAKIMININ KARŞISINA ÇIKTI
Los Angeles Clippers'ın sezon başında kadrosuna kattığı all-star forvet Kawhi Leonard, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Toronto Raptors'a karşı ilk maçını oynadı. Ev sahibi Clippers, Leonard'ın 12 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle tamamladığı müsabakayı 98-88 kazandı.
Clippers'ta kenardan oyuna giren Lou Williams, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Montrezl Harrell 14 sayı, 11 ribaunt, JaMychal Green de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Raptors cephesinde Pascal Siakam 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 14 sayı, 8 asist ve Norman Powell 15 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 114-120
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 109-113
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 116-106
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 116-122
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 98-88
Golden State Warriors-Utah Jazz: 108-122
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