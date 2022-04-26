NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Nets'e karşı oynadığı üç maçı kazanan Celtics, rakibini deplasmanda da yenerek Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.
Celtics'te 29 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistle oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Jaylen Brown da 22 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik katkıda bulundu.
RAPTORS, 76ERS'A KARŞI 2. GALİBİYETİNİ ALDI
Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a ilk 3 maçı kaybettiği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. müsabakasını kazandıktan sonra beşinci maçından da galibiyet çıkardı ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Maçı 103-88 kazanan Raptors'ta Pascal Siakam, 23 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist üretti.
76ers'ta Joel Embiid 20 sayı ve 11 ribaunt üretti. Yalnızca 2 dakika 16 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 3 sayı ve 1 ribauntluk katkı verdi.
MAVERICKS, SERİDE 3-2 ÖNE GEÇTİ
Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'ı, 102-77 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.
Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 33 sayı ve 13 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ile galibiyete katkı verdi.
Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Jordan Clarkson ise 20 sayı üretirken, Rudy Gobert 17 sayı, 11 ribaunt ile oynadı ama takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.
Sonuçlar:
Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-116
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 88-103
Dallas Mavericks - Utah Jazz: 102-77
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!