Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 4. karşılaşmayı kazandı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti.

Heat'in ilk 5 oyuncuları mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı. Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu.

Kenardan oyuna giren Victor Oladipo 23 sayı, 6 asistle Heat'in skor yükünü çekti. Sahada 6 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 1 ribauntla oynadı.

Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacak.