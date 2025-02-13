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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! - Futbol Haberleri

        Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart!

        Celtic taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile evinde oynadıkları müsabakada tribünlerde 'Show Israel The Red Card' (İsrail'e kırmızı kart göster) pankartları açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:04
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        Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Celtic'in, Bayern Münih'i ağırladığı müsabakada, İskoç takımının taraftarları İsrail'e, Filistin'e yönelik yaptığı saldırılarından dolayı yine tepki gösterdi.

        ribünlerde 'Show Israel The Red Card' (İsrail'e kırmızı kart göster) pankartları açan Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti. İskoç ekibinin taraftarları daha önceki maçlarda da tribünlerinde Filistin'e destek mesajları paylaşmıştı.

        Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

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