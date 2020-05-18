Celtic şampiyon!

İskoçya Futbol Federasyonu, ertelenen liglerin durumuyla ilgili olarak Premier Lig ekipleriyle toplantı düzenledi. Toplantıda alınan karar sonrasında İskoçya Premier Ligi sonlandırıldı. Ligdeki son puan durumları dikkate alınırken, Celtic 80 puanla şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Öte yandan 23 puanla son sırada yer alan Hearts ise küme düştü. Puan tablosunda Hearts'in üstünde 27 puanla Hamilton takımı bulunuyordu.

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