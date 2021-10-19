Celtic evinde kazandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü haftasında İskoçya ekibi Celtic ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşılaştı.

G Grubu mücadelesinde Ferencvaros'u konuk eden Celtic, 57. dakikada Kyogo Furuhashi ve 81. dakikada David Turnbull'un attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Ligde üçüncü haftanın diğer karşılaşmaları, yarın ve 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.