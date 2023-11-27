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        Haberler Yaşam Celkan Şelalesi her mevsim doğaseverleri ağırlıyor

        Celkan Şelalesi her mevsim doğaseverleri ağırlıyor

        Van'ın Çatak ilçesindeki Celkan Şelalesi, her mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:57
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          Atlıhan Mahallesi sınırlarında bulunan şelale, el değmemiş doğası ve güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

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          Kentte faaliyet yürüten Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri şelalenin bulunduğu bölgede etkinlik düzenledi.

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          İlçede bir araya gelen kulüp üyesi 4 kişi, 3 bin 100 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 50 metre yüksekten akan şelaleye ulaştı.

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          Seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturan şelaleyi görüntüleyen doğaseverler, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.

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          Kulüp başkanı Ömer Demez, şelalenin sonbahardaki renk cümbüşüyle insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

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          Şelalenin el değmemiş doğası ve güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu belirten Demez, şunları kaydetti:

          "Dağların arasında saklı kalan doğa harikası şelalenin zor bir rotası var. İlimizin en büyük şelalelerinden biri. Üyelerimizle inceleme yaptık. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akıyor. Gezi rotamızı belirledik. Şelaleyi doğaseverlerle buluşturmayı, turizme kazandırmayı hedefliyoruz."

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