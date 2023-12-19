"ÇOK ÇALIŞIYOR"

Celine Dion'un rahatsızlığı vücudun kendi sinir hücrelerine saldırmasına ve hareketi ciddi ölçüde engellemesine neden oluyor. Katı insan sendromu, sürekli ilerleyen ve tedavi edilemeyen bir hastalık.

Celine Dion'un kardeşi Claudette, "Çok çalışıyor ama kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Kalbimi kıran şey onun her zaman disiplinli olması. Her zaman çok çalıştı. Annemiz ona hep 'Bir işi iyi yapacaksan, düzgün yapacaksın' derdi" ifadelerini kullandı.