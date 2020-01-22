Dion ayrıca, “Annem 92 yaşındaydı. Uzun bir süredir hastaydı, bizimle çok uzun zaman daha kalamayacağını biliyorduk. İki gün önce ona bakan hemşirelerden telefon aldık ve kısa zamanda kaybedebileceğimizi söylediler. Çok yakın zamanda. Ve dün gece kardeşlerimle Montreal’de, onun başucundaydık. Ona hikayeler anlattık. Şarkılar söyledik. Birbirimize sarıldık. Birbirimize elveda dedik. Vefat etmeden önce annemin bizim bir araya gelmemizi beklediğinden emindik” diye konuştu.