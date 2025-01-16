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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Celil Yüksel: Umarım Avrupa Kupalarına da gideriz - Futbol Haberleri

        Celil Yüksel: Umarım Avrupa Kupalarına da gideriz

        Samsunspor'un 27 yaşındaki orta sahası Celil Yüksel, iyi formlarını sürdürüp Avrupa kupalarına gitmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:03
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        "Umarım Avrupa Kupalarına da gideriz"
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        Trendyol Süper Lig'de 36 puanla ilk devreyi 3. sırada tamamlayan Samsunspor’un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Beşiktaş maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKIYORUZ"

        İyi form grafiklerini Beşiktaş maçında da sürdürmek istediklerini dile getiren Yüksel, “Bu sezonun güzel geçmesi, bu şehrin bir çocuğu olarak beni çok mutlu ediyor. Samsunspor’da olmayı özlemiştim. Bu seneki performansım biraz da buna dayanıyor. Ligdeki konumumuzun keyfini çıkartıyoruz. Zorluklarla başa çıkıyoruz. Belirli bir oyuncu kapasitemiz var. Gelen oyuncu da olmayacak. Bunun bilinciyle iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bunu bozmadan güzel bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

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        "UMARIM AVRUPA KUPALARINA DA GİRERİZ"

        Form grafiklerini sürdürerek Avrupa kupalarına gitmek istediklerinin altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, “Samsun’da olmanın keyfini yaşıyorum. Ailem de Samsunspor’da oynamamı çok istiyordu. Göztepe’de kiralıkken de Samsunspor’u takip ediyordum. Geçen sezon ligde kalmalarını çok istiyordum. Bu sene gelip, Süper Lig’de oynamanın hayalini kuruyordum. Bu sene Samsunspor forması ile elimden gelen en iyi performansı vermeye çalıştım. Sağ olsun hocamız Thomas Reis de bana forma şansı veriyor. Bu durumu en iyi şekilde devam ettirmeye çalışacağım. Umarım Avrupa kupalarına da gideriz” diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

        İstanbul’a Beşiktaş’ı yenmek için gideceklerini ifade eden Celil Yüksel, “Bu sene kolay maçımız olmadı. Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her hafta maç maç bakıyoruz. Son 2 haftayı 3 puanla kapattık. Beşiktaş karşılaşmasına çok hazırız. Bugün ve yarın yapacağımız taktik antrenmanından sonra yola çıkacağız. Samsunluyum, ne görev verilirse yapmaya çalışıyorum. Otur derlerse oturur, oyna derlerse oynarız. Beşiktaş maçında da hocamız şans verirse elimizden ne geliyorsa sahaya yansıtacağız. Beşiktaş maçının ne kadar zorlu geçeceğini biliyoruz. Sonuçta bu sene iyi performans sergilemeseler de Beşiktaş çok büyük bir camia. Biz de bunun bilincindeyiz. Biz de Samsunspor olarak şehrimizin değerlerini biliyoruz. En zorlu maçları bile kolaylıkla geçtiğimizi biliyoruz. İnşallah Beşiktaş’a da çok iyi hazırlanıyoruz. Kazanmak için gideceğiz. Hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puanı ya da puan alıp, Samsun’a öyle döneriz” şeklinde konuştu.

        "BİZ NASIL HATA YAPABİLİYORSAK HAKEMLER DE YAPABİLİYOR"

        Saha dışı olaylara değil de takım performanslarına önem verdiklerini dile getiren deneyimli futbolcu, “Yabancı VAR hakemleri konusunda aramızda konuşmadık. Bizim işimiz dışarı ile değil. Bazen yapılan hatalardan dolayı üzülüyoruz ama sonuçta hepimiz insanız. Biz nasıl sahada hata yapabiliyorsak, hakemler de yapabiliyor. O yüzden bu konuların üstünde çok durmamak gerekiyor. Biz sahada iyi olduğumuz sürece, gelen fırsatları değerlendirdiğimiz sürece kazanacağımızı biliyoruz. Ona odaklandık. Umarım kalan süreç de bizim için iyi geçer” ifadelerini kullandı.

        Celil Yüksel, bu sezon Samsunspor forması ile 8 Süper Lig maçında toplam 455 dakika görev yaptı.

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