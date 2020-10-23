Celil Nalkaçan, 1978'de Sivas'ta doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

YER ALDIĞI PROJELER

Sıla (2006) (Dilaver)

Kış Masalı (2009)

Hanımın Çiftliği (2010)

Bitmeyen Şarkı (2010) (Necip)

Keşanlı Ali Destanı (2011) (Hüseyin)

İntikam (2013) (Adem Karakuş)

Galip Derviş (2013) (Selim) (Konuk Oyuncu)

Vicdan (2013) (Faruk)

Poyraz Karayel 2015-2017 (Zülfikar)

Hayati ve Diğerleri (2017) (Hayati Başkomiser)

Bir Aile Hikayesi (2019) (Cem Güneş)