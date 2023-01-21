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Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Celil Nalçakan, önceki akşam katıldığı bir davette yeni sevgilisiyle gazetecilere poz verdi. İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Ben gözlerden uzak bir aşk yaşıyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 21.01.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kafa Dergisi'nin davetine katılan Celil Nalçakan, geceye sevgilisi ile geldi. Nalçakan, "7-8 yıldır Kafa’da yazıyorum. Gurur duyduğum en kıymetli işlerimden birisi. Günümüzde basılı bir eserin 100'üncü sayıya ulaşması muhteşem bir şey" dedi.

Dizi ve tiyatro projelerinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, oynadığı 'Bursa Bülbülü' filmi için ise, "Çok güzel bir iş oldu. Film 6 haftada bitti. Ben 4 haftasında vardım" diye konuştu.

İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen Nalçakan, "Ben gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum. Böyle zamanlarda ve özel durumlarda da birlikte çıkıyoruz. Mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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