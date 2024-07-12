Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum

Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum
Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu, aynı dizide rol almalarının ardından haklarındaki aşk dedikodularını reddetmişti. Nalçakan, kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu
- 1
Ahu Yağtu ile Celil Nalçakan'ın sık sık birlikte görüntülenmesi, aşk dedikodularını beraberinde getirmişti.
- 2
Celil Nalçakan, "Bizimki set kardeşliği" diyerek söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
- 3
Celil Nalçakan, dün 46'ncı yaşına basan Ahu Yağtu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Seni şuursuzca seviyorum Atu Yağtu. Bu dünyada, iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki, daima…" ifadelerini kullandı. Oyuncu paylaşımına ayrıca 'kalp emojisi' de ekledi.
-