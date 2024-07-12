Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum

Celil Nalçakan, dün 46'ncı yaşına basan Ahu Yağtu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Seni şuursuzca seviyorum Atu Yağtu. Bu dünyada, iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki, daima…" ifadelerini kullandı. Oyuncu paylaşımına ayrıca 'kalp emojisi' de ekledi.