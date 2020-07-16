Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ülkenin kapasitesinin olduğu çelik ürünlerinde yüksek ithalat yapmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, bu kapsamda daha önce alınan geçici ek vergi kararının gelişmelere göre kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amacıyla 18 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile slab, kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi 15 Temmuz'a kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmış, uygulama 14 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin demir çelik ürünlerinde kapasitesi olduğunu, bu nedenle ithalat ihtiyacı bulunmadığını dile getirdi.
Bu açıdan ek vergi kararını olumlu bulduklarını belirten Yayan, şöyle devam etti:
"Kapasitemizin olduğu, yatırım yaptığımız ürünleri son derece yüksek miktarda ithal etmek sürdürülebilir bir durum değil. Hükümet de bunu durdurmak için 15 Temmuz'da süresi dolacak şekilde 3 aylık bir karar almıştı. Şimdi buna olan ihtiyacın devam ettiğini gördüğü için bu süreyi uzattı. Bunun daha uzun süreli olarak uzatılması ve gelişmelere göre de kalıcı hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz."
Yayan, ek vergi uygulamasının en azından 6 ay ya da 1 yıl gibi sürelerle uzatılması gerektiğini, böylece tüketicilere doğru mesaj verilebileceğini söyledi.
Yurt içi çelik tüketiminde nisan ve mayıs aylarında gerileme olduğunu belirten Yayan, tüketimdeki keskin gerilemenin ithalata çok fazla yansımamasına karşın üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi.
Yayan, "Tüketimimiz düştüğü zaman bizim daha fazla ithalata ihtiyacımız yok. Her üründe ihtiyaç fazlası üretim kapasitemiz ortaya çıkıyor. Bunu yurt içinden karşılamalıyız." diye konuştu.
- ABD ve AB'nin uyguladığı koruma tedbirleri
ABD ve Avrupa Birliği'nin dış ticarette Türkiye'ye karşı uyguladığı koruma tedbirlerine de değinen Yayan, şunları kaydetti:
"ABD bize karşı bir koruma tedbiri aldı ve 2018'de yüzde 25 vergi koydu. Bu halen devam ediyor. AB de 2018 yılının ikinci yarısında koruma tedbiri koydu. Aradan 2 yıl geçti değil yumuşatmak, kademe kademe bunu daha da ağırlaştırıyorlar. Yani bizim onlardan daha esnek davranmamız, daha kısa süreli uygulamamız için ne tür bir imkanımız var elimizin altında? Hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla bu tedbirlerin daha uzun süreli uzatılması ve gelişmelere göre belki kalıcı hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz."
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