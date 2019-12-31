Çelik'ten Somali'deki saldırıyla ilgili açıklama!

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"Somali'nin başkenti Mogadişu'da yol yapım çalışması sırasında Türk mühendis grubunu hedef alan bombalı araçlı saldırıyı El Kaide bağlantılı Terör Örgütü El Şebab üstlendi.
İnsanlık için bir tehdit olan terör örgütlerine karşı Türkiye’nin verdiği haklı ve etkili mücadele ilkelere dayanmaktadır. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, teröre en büyük gıdayı sağlamaktadır.
Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada insani sorumluluk alan ve mazlum halklara yardım eli uzatan bir ülke iken diğer yandan birden fazla terör örgütüne karşı ilkeli mücadele yürüten bir ülkedir. Bu mücadele insani değerler için verilen ilkeli bir mücadeledir.
Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı El Şebap terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir. Bu örgütlerin gerek varlıkları gerekse de eylemleri ile insanlığı tehdit ettikleri ve Somali halkının geleceğine kast ettikleri açıktır.
El Şebap gibi taşeron örgütleri kullanan ülkeler de girdikleri kirli ilişkilerin asıl zararı kendilerine verdiğini göreceklerdir. Teröre karşı ilkeli mücadele olmadan terör yenilemez. Türkiye’nin verdiği haklı ve ilkeli mücadele insanlık adına bir mücadeledir.
Hiçbir terör örgütü ve onlara destek verenler Türkiye’yi bu haklı mücadeleden vazgeçiremez. Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek.
Dostlarımıza ve müttefiklerimize, DAEŞ, PKK, PYD, YPG, FETÖ, EL KAİDE, EL ŞEBBAP etiketlerinin tek bir terör örgütü olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz.
Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye’nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede işbirliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz."
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