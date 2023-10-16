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        Haberler Dünya Çelik'ten Batılı hükümetlere tepki: Filistin halkına desteğe baskı kabul edilemez

        Çelik'ten Batılı hükümetlere tepki: Filistin halkına desteğe baskı kabul edilemez

        AK Parti Sözcüsü Çelik "Batılı hükümetlerin Filistin´e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:52
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        "Filistin halkına desteğe baskı kabul edilemez"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X aslı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır" ifadelerini kullandı.

        Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı:

        "Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin’e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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