Çelik sektöründe hedef Batı Afrika ve Latin Amerika

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, küresel ticaretin kademeli olarak açıldığını belirterek, "Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika ihracattaki yeni hedef pazarlarımız arasında." ifadelerini kullandı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılı 21,2 milyon ton ihracatla kapatan Türk çelik sektörü "Yeni Normal" olarak adlandırılan dönem kapsamındaki ihracat rotalarını belirledi. Sektör, pandemi nedeniyle bu yılın ilk beş ayında miktar olarak yüzde 17,8 daralan, haziran ayı itibarıyla ise artmaya başlayan ihracata ağırlık vererek küresel çelik pazarındaki aktif rolüne devam etmek istiyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Aslan, küresel ticaret çarklarının kademeli olarak dönmeye başladığını belirtti. Aslan, çelik sektörü kapsamında yılın ilk 5 ayı ve yeni dönemi hakkında şunları kaydetti:
"Salgın nedeniyle dünyada tedarik zinciri özelinde yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde eskisi gibi dünyanın her bölgesine ihracat gerçekleştirmek zor. İç kaynaklarımıza daha fazla önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz ancak ihracatı da göz ardı edemeyiz. Bu bağlamda çelik talebi artmakta olan Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bu dönemde irdeleyeceğimiz pazarlar olacak."
Likiditenin tarihin en yüksek, faizlerin de yine tarihsel olarak en düşük seviyede olduğunu kaydeden Adnan Aslan, "Ülkeler pandemi döneminde yaşanan daralmayı büyümeye çevirmek için birtakım eylem planları oluşturacaklardır. Mevcut küresel sistemde ilerleyebilmek adına bu eylem planları kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.
ÇİB Başkanı Aslan, Avrupa Birliği'nin, bir süredir Türkiye aleyhine korumacılık önlemleri yürüttüğünü de belirtti. Aslan, "2019’un ilk 5 ayında Avrupa bölgesine 3,5 milyon ton çelik ihraç ederken 2020 yılının aynı döneminde bu rakam 2,3 milyon tona kadar geriledi. Yaşanan 1,2 milyonluk kayıp, bölgenin kendi pazarını korumak adına almış olduğu haksız kararlardan kaynaklanıyor. ÇİB olarak yapılan bu haksız uygulamalara karşı hukuk savaşımızı yılmadan sürdüreceğiz. Avrupa Birliği’ni serbest ticaretten yana Gümrük Birliği ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) anlaşmamıza uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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