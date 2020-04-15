15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çelik sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Salgının hem Türkiye'de hem de dünyada çelik üreten ve kullanan sektörlere olumsuz yansıdığını ifade eden Yayan, buna rağmen üretim kararlılığının sürdüğünü söyledi.
Yayan, "Üretimini sürdürmesi mümkün sektörlerin kontrollü bir şekilde çalışmasına ihtiyaç var. Çelik sektörü de bunlardan biri. Dolayısıyla tüm olumsuz etkilere, yurt içi ve yurt dışı talepteki daralmaya rağmen üretim faaliyetlerimizi sürdürme gayreti içindeyiz." diye konuştu.
"TALEP DARALMASI VE LOJİSTİK FAKTÖRLER ETKİLİ"
Özellikle son haftalarda Avrupa Birliği'nin (AB) çelik talebinde ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Yayan, Kovid-19 salgınının artmasıyla iş yerlerindeki çalışma şartlarının olumsuz etkilemesinin buna yol açtığını dile getirdi.
Yayan, AB'deki İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çelik üretim tesislerinin üretimlerini durduğunu anımsatarak, "Almanya gibi nispeten daha kontrollü giden ülkelerde sınırlı bir daralma oldu. Türk çelik sektörü gerekli tedbirleri almak kaydıyla çalışmayı, faaliyetlerini sürdürmeyi tercih etti." dedi.
Türkiye'nin AB çelik sektöründe en büyük ihracatçı konumunda bulunduğuna işaret eden Yayan, şöyle konuştu:
"AB'ye yönelik ihracatımız sınırlandı. Çelik tüketen sektörler duraklayınca talepler de azaldı. Bunun ötesinde lojistik problemler ortaya çıkmaya başladı. Buradan yüklediğiniz çelik ürünleri limanlara, oradan da kullanıcıya giderken taşıma kanallarında sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Böyle olunca da üretim halen mevcut siparişleri tamamlaya yönelik sürdürülüyor. Bu siparişler bittiğinde ve stok yapma imkanı da tümüyle kullanıldığında ondan sonrası için üretim yapmak ciddi şekilde zorlaşıyor."
"STOKA ÇALIŞMAK GELECEK İÇİN AVANTAJ OLABİLİR"
Yayan, mevcut şartlarda stoklara çalışmanın sektörün geleceği açısından avantaj olabileceğini bildirdi.
Salgın bittiğinde ve talep ortaya çıktığında stokların hemen bu talebi karşılama açısından bir avantaj sağlayabileceğini vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:
"Orada da birkaç faktör var. Birincisi, talebin hemen hızlı bir şekilde gündeme gelmesi mümkün değil. Burada bir adaptasyon süreci olabilir. İkincisi fiyatlar çok dalgalanıyor. Stoklarda mal tutarken sadece stok maliyetine katlanırsanız bu anlaşılabilir ama fiyatlar sektörde çok hareketli. Dolayısıyla sipariş karşılığı bir üretim yapmıyorsanız, fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu açından da bir risk var."
Türkiye'nin ihracatında yüzde 10'luk payın çelik sektörünce gerçekleştirildiğini ifade eden Yayan, çalışanların Kovid-19 salgınından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alarak üretimi devam ettireceklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!