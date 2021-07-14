Çelik kafeste kâbus! Suç örgütü 2 kişiyi böyle hapsetti

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte `Şirinler' çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti.

DHA'nın haberine göre, liderliğini Ali A.´nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen 45 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti. Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara´da belirlenen 43 adrese dün şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

ADRESLERİN KAPILARI ZIRHLI ARAÇLARLA KIRILDI

Özel harekat timlerinin kapılarını zırhlı araçlarla kırarak girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda da ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 4 sinyal kesici cihaz, Bank Asya´ya ait pos cihazı, 1 F serisi Amerikan Doları, 3 telsiz, polis üniforması ve çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

ÇELİK KAFESTE HAPSETTİKLERİ KİŞİLER KURTARILDI

Öte yandan örgütün, etkili olduğu bölgelerde menfaatlerine ters düştüğü öne sürülen 2 kişiyi rehin aldığı, operasyon kapsamında baskın yapılan bir evdeki çelik kafeslerin içerisinde tuttuğu belirlendi. Yaklaşık bir aydır, dar kafeslerde tutulan kişiler, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Ayrıca örgütün söz konusu adresin etrafını güvenlik kameralarıyla donattığı, izleme odasından olası operasyonlara karşı önlem aldığı saptandı. Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.