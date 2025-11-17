Çelik Erişçi: Sahnede düştüm
Şarkıcı Çelik Erişçi, konser sırasında ayağı dansçısına takılarak yere düştü. şarkıcı, o anları kendi sosyal medya hesabından yayımladı
Şarkıcı Çelik Erişçi, geçtiğimiz akşam verdiği konserde hayranlarıyla buluşurken performans sırasında talihsiz bir an yaşandı. Şarkısını söylerken ayağı dansçısına takılan Erişçi, dengesini kaybedip yere düştü.
O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Çelik Erişçi , esprili bir dille durumu takipçileriyle paylaştı.
Çelik Erişçi; "Evet, sahnede düştüm. Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…" ifadelerini kullandı.