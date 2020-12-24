Çelik Erişçi'den "Hey Kız"

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"Hey Kız" adlı şarkıya Bahadır Meydan yönetmenliğinde tam bir performans klibi çektiklerini söyleyen Erişçi; Hey Kız'ı ticari kaygılardan uzak; mesleğinin en tecrübeli zamanlarında kaydettiği özel bir şarkı olarak tarif ediyor.

Çelik Erişçi, 2021 yılına çok özel bir sürpriz proje ile merhaba demeye hazırlanıyor.