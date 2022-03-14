"Cumhurbaşkanımız büyük katkı sağlıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde sürdürdüğü yoğun diplomasi devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye’yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleştirdi. Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."