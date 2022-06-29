Çelik boruların altında kaldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çelik boruların altında kalan işçi Oğuzhan Erkek, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakoca Sapak mevkisindeki çelik boru fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, çelik boruları düzenlerken, bu sırada istiflenen 2 boru üzerine düştü.

Erkek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.